Un chien débarque sur le terrain de beach-​​volley

Avant que des trombes d'eau ne s'abattent à nouveau sur Budva, les Luxembourgeoises Marie Rieterova et Dajana Völz ont juste eu le temps de faire leur entrée en lice aux Jeux des Petits États d'Europe, ce mardi matin, en beach-volley.

Une partie brièvement interrompue au second set par l'irruption sur le terrain d'un chien, bien décidé à s'offrir un moment de gloire. Après un petit tour d'honneur, et quelques aboiements, il a fini par se coucher dans le sable, avant de quitter le terrain. Déclenchant les applaudissements et les rires du public, où figurait notamment le ministre luxembourgeois des Sports, Dan Kersch.

Du sable dur et de la pluie

Opposées à Chypre, l'un des favoris du tournoi, les joueuses grand-ducales ont offert une belle résistance notamment dans le second set et marqué de jolis points. Mais elles ont dû s'incliner (0-2, 10-21, 16-21). Dans des conditions difficiles avec un sable rendu très lourd par la pluie des derniers jours.

«Nous nous sommes préparées au Luxembourg en cherchant le sable le plus léger possible et là c'était l'inverse. Des joueuses de salle auraient aussi bien pu jouer sur ce sable là», soulignait Dayan Völz, qui va se tourner avec sa coéquipière vers un deuxième match déjà capital, ce mardi soir, face à Monaco. À condition que la pluie le permette...

Tableau des médailles JPEE 2019

1 AND 0 0 0 0

2 CYP 0 0 0 0

3 ISL 0 0 0 0

4 LIE 0 0 0 0

5 LUX 0 0 0 0

6 MLT 0 0 0 0

7 MNE 0 0 0 0

8 MON 0 0 0 0

9 SMR 0 0 0 0

(Nicolas Martin/ L'essentiel)