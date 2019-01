Seb Toutant se la joue Rocky à Philadelphie

En 1976, Rocky, le boxeur campé par Sylvester Stallone dans le film éponyme, gravissait en courant les marches du musée d'Art de Philadelphie, au terme d'une intense séance d'entraînement, dans une scène devenue légendaire.

Ces images ont aussi marqué l'imaginaire de Sébastien Toutant. Même si le snowboarder canadien n'est né qu'en 1992, soit 16 ans après la sortie de ce premier volet de Rocky, il a néanmoins tenu à lui rendre hommage à sa façon.

Un peu plus de 42 ans (!) après ce succès gigantesque sur les écrans, de son surnom «Toots» s'est rendu dans l'ancienne capitale des États-Unis pour retrouver ces marches désormais parmi les plus célèbres du monde. L'athlète canadien de 26 ans marque actuellement une pause dans sa carrière de compétiteur, après son titre olympique acquis en big air à Pyeongchang, voici près d'un an. Le big air est une discipline de figures acrobatiques en snowboard ou en ski. Il en a profité pour tourner, lui aussi, un petit film entraînant.

On y voit Toutant en train de souffrir comme Rocky dans de rudes séances d'effort physique et d'agilité. Le snowboarder six fois médaillé aux X-Games gravit ensuite le fameux escalier du musée, où deux rails ont été installés afin de lui permettre d'y glisser avec sa planche. Ce que le Canadien effectue ensuite avec une épatante aisance. Spectaculaire!

(L'essentiel/duf)