«Nous serons l'équipe à battre de ce championnat»

L'essentiel: Dans quel état d'esprit abordez-vous ce championnat du monde?

Grâce Zaadi: Nous sommes arrivées il y a dix jours au Japon pour bien nous préparer et nous sommes impatientes de commencer (samedi 10 h face à la Corée du Sud).

Après votre sacre en 2017, vous arrivez avec le statut de championnes du monde...

C'est particulier et nouveau pour l'équipe. Avant, nous avions le rôle des conquérantes, cette fois nous avons un titre à défendre. C'est excitant et difficile car on sera l'équipe à battre. Donc on travaille pour être meilleures, car si on n'avance pas on recule.

Jouerez-vous malgré tout de la même manière?

Notre état d'esprit est le même. Les compteurs sont remis à zéro. Dès le premier match nous ne serons plus championnes du monde. Des titres, on en redemande. Rester au top est encore plus dur.

Comment jugez-vous vos adversaires en poules...

La Corée du Sud a une bonne équipe au jeu atypique. Puis ce sera le Brésil qui est assez complet. On connaît mal l'Australie, présumée la plus faible. Puis viendront l'Allemagne, rajeunie, et le Danemark. C'est la poule la plus difficile et la plus homogène.

Être six Messines dans le groupe, est-ce un avantage?

Ça compte. Nous passons 90 % de notre temps en club et quand on arrive en équipe de France il faut vite être prêtes. Avoir six Messines et plusieurs anciennes, c'est un avantage.

Souhaiteriez-vous tenter l'aventure à l'étranger?

Forcément j'y ai déjà pensé. C'est une expérience. On découvre de nouvelles cultures. Mais je suis très bien à Metz. J'arrive en fin de contrat, on verra. Recueilli par Nicolas Martin

(Nicolas Martin/L'essentiel)