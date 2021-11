«Les équipes ont été agréablement surprises»

L’essentiel: Est-ce que ça a été difficile de faire venir le Portugal et l’Allemagne au Luxembourg?

Romain Schockmel: Peut-être par rapport au football où ça a l’air beaucoup plus difficile. Mais ça s’est fait assez facilement. L’équipe de France était elle aussi prête à venir mais ça ne s’est pas fait car elle était susceptible de rencontrer l’Allemagne à l’Euro (en janvier). On a négocié la venue des deux équipes il y a un an, lors du final four. Au handball c’est collégial, on se met autour d’une table, on discute et des amitiés se créent. On a la chance d’avoir deux champions du monde comme voisins et on était très heureux que les deux équipes soient d’accord pour venir jouer au Luxembourg.

Quel retour avez-vous eu des formations?

La Coque a fait un énorme travail pour accueillir les deux équipes. Elles ont été agréablement surprises et nous ont remercié du chaleureux accueil. Les Portugais sont restés presque une semaine et les Allemands sont repartis immédiatement après le match.

Est-ce que ce match de gala pourrait vous donner des idées pour organiser d’autres événements de handball à La Coque?

Il y a cinq ans, on a postulé pour organiser la Supercoupe française. Mais il ne faut pas oublier qu’on est amateurs au Luxembourg. J’espère que dans l’avenir on se professionnalisera et qu’on pourra organiser un gros rendez-vous comme la Supercoupe française. Il ne faut pas oublier que ce genre d’événement a un coût. Si nous organisons quelque chose, il faudra être certain que les frais seront couverts.

Comment se porte le handball au Luxembourg depuis le crise du Covid?

Le handball se porte assez bien. On tourne autour des 3 000 licenciés. Certains clubs ont retiré des équipes chez les jeunes. Mais le plus grand défi est de motiver les plus jeunes à aller aux entraînements et faire du sport. C’est un phénomène qui touche aussi les autres disciplines. Malheureusement, les dernières dispositions concernant les tests antigéniques obligatoires pour les mineurs, surtout s’ils sont payants, ne vont pas aider à motiver les jeunes à rester dans leurs clubs.

Tableau des médailles JPEE

1 LUX 26 27 23 76

2 CYP 21 25 16 62

3 ISL 19 13 22 54

4 MON 14 13 20 47

5 MNE 14 6 14 34

6 LIE 9 5 6 20

7 MLT 6 12 9 27

8 AND 3 4 11 18

9 SMR 1 4 6 11

(Recueilli par Nicolas Grellier/L'essentiel)