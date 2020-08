Victoire surprise du Portugais Miguel Oliveira

????????????????????????



Miguel Oliveira is the first Portuguese rider to take a @MotoGP win #AustrianGP pic.twitter.com/gUpFF1CIam — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) August 23, 2020

C’est le deuxième succès en trois semaines de KTM. C’est la première fois qu’un pilote portugais monte sur la plus haute marche du podium dans la catégorie. La course, arrêtée une première fois au drapeau rouge – l’Espagnol Maverick Viñales a sauté de sa moto à plus de 230 km/h, quand il a constaté qu’il n’avait plus de frein avant! – a été marquée par un fabuleux duel entre Pol Espargaró (KTM) et Jack Miller (Ducati).

Les deux hommes se sont dépassés à plusieurs reprises dans l’ultime tour, Oliveira profitant de leur duel dans le dernier virage pour s’infiltrer et l’emporter. Fabio Quartararo seulement treizième, juste devant son héroïque compatriote Johann Zarco, le championnat est totalement relancé avant une nouvelle série de trois courses en trois semaines, à partir de la mi-septembre.

«L'histoire s'est écrite pour mon pays»

Il s'agit de la première victoire d'Oliveira en MotoGP. L'écurie Tech3, satellite de KTM, est elle, dirigée par le Français Hervé Poncharal et il s'agit également de sa première victoire en catégorie reine.

«Je suis très émotionnel pour l'instant. Je voudrais dire tant de choses mais je suis à court de mots», a déclaré le Portugais, remerciant son équipe et sa famille. «L'histoire s'est écrite aujourd'hui pour mon pays», a-t-il souligné alors qu'il s'agit de la première victoire d'un Portugais en MotoGP.

(L'essentiel/Jean-Claude Schertenleib)