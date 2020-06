Un joueur a été poignardé à Liverpool

Ainsi que le relaie Sky Sports, l’arrière anglais de Derby County (Championship) Andre Wisdom (27 ans) a été poignardé samedi soir à Liverpool.

Le joueur qui avait évolué dans la structure de formation des Reds et qui avait porté à dix reprises de maillot de la sélection Espoirs a été agressé alors qu’il sortait de sa voiture. Lors de cette tentative de vol, il a subi plusieurs coups et a été hospitalisé. Son club a communiqué qu’il se trouve «dans un état stable».

Thoughts are with Andre Wisdom and his family this evening. The former Liverpool man was hospitalised after being stabbed and robbed. YNWA pic.twitter.com/Tp9VMrVd8g