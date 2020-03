Dani Alves alerte le président Jair Bolsonaro

View this post on Instagram

Poderíamos como país ser uma potência mundial, mas em seguida penso; como podemos ser uma potência no mundo, se não nos importamos nem com quem tá do nosso lado? Hoje em posição privilegiada eu poderia me omitir de tudo, mas não, eu não sair da roça nem passei perrengue, para hoje viver solista. Desculpem, mas quero que saibam que existe um problema grave e devemos buscar a solução ou exigir que busquem. !!Estarei aqui se fizer falta todos os dia relembrando isso!! Sei que o problema é grave, sei que a sociedade padece de qualidade de vida, sei que as pessoas tem família grande pra alimentar e não tem finanças, sei de um monte de dificuldades porque também já passei um dia por elas. Agora me expliquem aí: sem saúde, para que serve o dinheiro? Para que serve os bens? Para que serve a posição social? O que importa realmente; o que você vale ou o que você tem? Eu respondo rápido; SEM VIDA NÃO TEMOS NADA!! Quanto mais ficarmos em casa, antes poderemos sair de casa. #QueDeusabençoeOBrasileoMundo #TodosContraOcoronavirus #Fiquememcasa!