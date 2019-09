Majerus s'impose en World Tour aux Pays-​​Bas

La Luxembourgeoise Christine Majerus a signé dimanche le meilleur résultat (individuel) sur route de sa carrière, en remportant le Boels Ladies Tour, épreuve du circuit World Tour aux Pays-Bas. De bon augure à moins d'un mois des Mondiaux en Angleterre. Lors de la 5e et dernière étape entre Nimègue et Arnhem, dominée au sprint par l'Italienne Chiara Consonni, elle s'est classée 10e, conservant le maillot orange de leader qu'elle avait endossé samedi en se classant 2e de la 4e étape.

Bien aidée par son équipe Boels-Dolmans, Majerus, 32 ans, a pu contrôler dimanche les attaques des Néerlandaises Lucinda Brand et Annemiek van Vleuten. Au classement final, elle devance la Néerlandaise Lorena Wiebes de 26" et l'Allemande Lisa Klein de 30". «Je tiens à remercier mes coéquipières. J'avais déjà gagné des étapes en World Tour, mais jamais un classement général. Je m'en souviendrai longtemps», a-t-elle réagi.

What a race, great result by @C_Majerus and the team. "It is my biggest victory. I’m very happy to bring this jersey home." #blt2019 #teamwork #boelsdolmanscyclingteam @ladiestour pic.twitter.com/xsO8Wx35Uo