«Allez gagner des titres et nous reparlerons»

Lundi soir, Lionel Messi a remporté son sixième Ballon d'or. Virgil Van Dijk est arrivé deuxième et CR7 occupe la 3e place au classement. Face au classement, le défenseur néerlandais de Liverpool a voulu faire une blague au micro d'une télévision néerlandaise. Lorsque le journaliste lui a demandé: «Ronaldo ne sera pas là ce soir, c'est déjà un concurrent en moins pour vous?». Il a rétorqué en plaisant: «Ronaldo était-il vraiment un concurrent?».

Cette petite plaisanterie n'a pas manqué de faire réagir les fans de Ronaldo dont la sœur de CR7 qui lui adressé une publication sur Instragram assez piquante. «Où vous êtes cher Virgil, Cristiano y est allé mille fois. Vous voyez, mon cher Virgil, Cristiano a été trois fois champion dans le pays où vous jouez depuis plusieurs années et où vous n’êtes pas encore parvenu à l’être. Cristiano a même été plusieurs fois meilleur joueur et meilleur buteur dans le pays où vous jouez, alors qu’il était encore plus jeune que vous».

Hi Piers, If you don’t jump on the social media bandwagon and would listen to the whole interview then you would know I made a joke, and only got respect for those 2