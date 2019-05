Quarante-​​cinq secondes du foot le plus fou et sale

Lorsqu'on se bat dans l'espoir de décrocher une promotion dans la première division du football argentin, on ne fait pas semblant. On donne tout ce qu'on a avec passion. Dans l'espoir de lendemains enchanteurs.

Les équipes d'Almagro et de Central Cordoba Santiago en ont livré un exemple bien fou lors de leur match retour de play-off de Primera B, dimanche. Et notamment durant 45 secondes de folie, au cours desquelles on a vu le meilleur du jeu crade que deux adversaires peuvent parfois présenter.

Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir un véritable festival de bousculades et de tacles brutaux, avec des joueurs qui tombent (et parfois se laissent tomber) comme des mouches. On notera en passant le très bel effort d'un joueur d'Almagro, qui bascule à la renverse en se tenant le visage lorsque l'arbitre brandit un carton jaune en direction de son coéquipier et lui effleure en passant la tête. Le joueur averti, Leonardo Acosta, sera d'ailleurs expulsé dans la foulée, puisqu'il s'agissait de son second avertissement.

Réduite à dix à domicile, l'équipe d'Almagro a fini par s'incliner 1-2, comme lors du match aller, sur un but décisif de Javier Rossi à la 94e minute pour Central. Quatrième de la saison régulière, Almagro se retrouve donc éliminé et privé de promotion. Quant à Central, il disputera dès samedi la finale de ces play-off contre Sarmiento pour une place dans l'élite.

(L'essentiel)