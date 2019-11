Autiste, Bennett a débuté dans la célèbre NCAA

HISTORY WAS MADE! Kalin Bennett became the first player with Autism to ever to score in a Division 1 College Basketball game. Inspiring for those who have Autism and aspire to play college athletics. Keep going. Don’t let anything hold you back. Find a way. pic.twitter.com/ooQw8zlsq7 — Corey “Homicide” Williams (@chomicide) November 7, 2019

Se frayer un chemin jusqu'à la division 1 de NCAA, la prestigieuse ligue universitaire américaine, n'est facile pour personne. Mais pour Kalin Bennett, l'exploit est sans doute encore plus grand.

Diagnostiqué dès son plus jeune âge de «troubles du spectre autistique» touchant le développement du cerveau, l'Américain a dû attendre ses 4 ans pour effectuer ses premiers pas et ses 8 ans pour pouvoir avoir une conversation fluide. Des progrès réalisés grâce au soutien indéfectible de sa mère et à celui d’un thérapeute. Sa découverte du basket-ball a fait le reste, lui donnant un horizon et un rêve: devenir pro.

You're watching history! Kalin Bennett is the first player with autism to be signed to a D1 school. It's electric in the arena as he gets the rebound! @wkyc @KentState pic.twitter.com/2Rfmg3a4Sd — Dorsena Drakeford (@dorsena_news) November 7, 2019

Alors quand il a inscrit la semaine passée, à 19 ans, ses premiers points avec l'Université de Kent State dans l'Ohio face à Hiram, le solide gaillard de 2,10 m et 136 kg a vécu un moment extraordinaire. Il était ainsi devenu le premier basketteur autiste à marquer un panier dans ce célèbre championnat universitaire, sous les acclamations de la salle. Kalin Bennett a terminé ce premier match avec deux points, deux rebonds et un contre.

À la fin du match remporté (97-58), tous ses coéquipiers lui sont tombés dans les bras. «Ce match m’a beaucoup amusé, a confié, dans la presse locale, le natif de Little Rock, en Arkansas. Nous avons pu montrer le résultat d’un travail acharné, commencé dès mon arrivée dans l’équipe. Savoir que ma maman a pu me voir était énorme pour moi. Pour qu'elle comprenne que tout ce que nous avons fait n’a pas été vain».

