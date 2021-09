Suspendu dix ans pour avoir refusé un combat aux JO

Le judoka algérien Fethi Nourine, qui avait refusé d'affronter un adversaire israélien aux Jeux olympiques de Tokyo a été suspendu 10 ans par la fédération internationale en raison d’un comportement «contraire aux règles de la charte olympique».

La décision de l'athlète de ne pas monter sur le tatami avait logiquement fait couler beaucoup d’encre. La communauté internationale avait fustigé ce geste totalement contraire à l’idéal olympique, tandis que Fethi Nourine avait été salué dans son pays.

En Algérie, la sanction n’est pas du goût de la Fédération locale. «C’est injuste, a commenté Abderrezak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports. J'ai demandé au président du Comité olympique et sportif algérien (COA) d'engager les procédures nécessaires pour introduire un recours contre cette décision et tenter d'alléger la sanction dans la mesure du possible et récupérer, ainsi, notre héros Fethi Nourine.»

