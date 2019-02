Le message très émouvant de la famille Sala

«Nous tenions à vous remercier pour toutes vos marques d'affection et de soutien, dans ce qui est le moment le plus douloureux de notre vie. Voir le monde entier se mobiliser pour nous accompagner dans nos recherches a été d'une aide infiniment précieuse, et c'est aussi grâce à vous aujourd'hui que nous allons pouvoir commencer le deuil de notre fils et de notre frère», écrit la famille dans son communiqué.

L'hommage de la Ligue 1



«Une minute d'applaudissement sera observée sur tous les terrains avant le coup d'envoi des rencontres», annonce la LFP. Les stades de Ligue 1 rendront un hommage posthume à l'ancien buteur nantais Emiliano Sala, ce week-end lors d'une 24e journée où le Paris SG effectuera ses derniers réglages avant la Ligue des champions.

«En ce vendredi matin, nos pensées se tournent vers David Ibbotson et sa famille, en espérant que les autorités fassent tout leur possible pour le retrouver. Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre deuil en ces temps difficiles, et de garder Emi dans vos prières et vos pensées», indiquent encore les proches de l'ancien buteur de Nantes.

La cause de l'accident encore inconnue

La carcasse du monomoteur Piper Malibu qui emmenait le pilote, âgé de 59 ans, et l'ex-attaquant nantais, âgé de 28 ans, vers son nouveau club de Cardiff, a été localisée dimanche, à l'endroit où l'avion avait cessé d'émettre, dans la Manche. L'épave repose à 67,7 mètres de fond, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île anglo-normande de Guernesey. Le corps retrouvé dans l'épave a été ramené à terre jeudi matin par le navire du Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB), Geo Ocean III, au lendemain de sa récupération, «dans des conditions difficiles», par l'AAIB et «ses prestataires spécialisés».

Les tentatives de récupération de l'épave ont elles «échouées», a indiqué mercredi soir l'AAIB, évoquant notamment de «mauvaises conditions météorologiques». Les enquêteurs avaient pris la «décision difficile» de mettre un terme à l'opération, les fortes marées dans la zone limitant leurs capacités d'intervention. Les raisons de l'accident restent inconnues mais l'AAIB espère avoir collecté suffisamment d'indices en filmant l'épave pour pouvoir faire la lumière sur le drame.

En hommage à son attaquant argentin, le FC Nantes a, quant à lui, annoncé ce vendredi que le maillot numéro 9 d'Emiliano Sala, allait être retiré. Le maillot ne pourra plus être porté par un des joueurs, a annoncé le club.

«Je n'ai pas les mots. C'est une tragédie, je suis anéanti. Emiliano a laissé son empreint, déclare le président du FC Nantes Waldemar Kita dans le communiqué. C'est pourquoi, comme beaucoup de supporters, je souhaite l'honorer à nouveau en retirant le numéro 9». «Emiliano fera à jamais partie des légendes qui ont écrit la grande histoire du FC Nantes», ajoute le club.

