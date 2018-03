14e victoire pour Houston, Nowitzki dans la légende

Un mois après un duel très houleux entre les deux équipes, conclu par une altercation dans les vestiaires, les Rockets n'ont laissé aucune chance aux Clippers. Ils ont bouclé le premier quart-temps avec 22 points d'avance (34-12) et n'ont jamais été inquiétés, malgré un bref sursaut des Clippers en 3e période.

Dirk Nowitzki en passe de dépasser Michael Jordan?



L'allemand de 39 ans est devenu cette nuit le sixième joueur de l'histoire à dépasser le seuil des 31 000 points marqués en NBA. Cinq joueurs et non des moindres avaient réussi cet exploit jusque-là: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan et Wilt Chamberlain.





James Harden a livré une nouvelle prestation digne d'un meilleur joueur de la saison (MVP) avec 25 points et 7 passes décisives. "The Beard" (littéralement la barbe) a écœuré les Clippers, à l'image d'un dribble étourdissant qui a surpris Wesley Johnson, tombé sur les fesses. Harden a pris ensuite tout son temps pour ajuster un tir à trois points parfait. Chris Paul qui a quitté les Clippers l'été dernier, a fini la rencontre avec huit points et huit passes décisives, tandis que Clint Capela et Eric Gordon ont chacun apporté 22 points aux Rockets.

Il s'agit de la deuxième fois cette saison que Houston réussit une série de 14 victoires de suite, un exploit réalisé seulement à cinq reprises jusqu'à mercredi. Les Rockets auront fort à faire pour décrocher une 15e victoire consécutive: ils rendent visite samedi à Boston, 2e de la conférence Est.

(L'essentiel/AFP)