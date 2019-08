Il embrasse sa copine pour son but... annulé

On joue la 79e minute du match de 1re division bulgare entre Ludogorets et le Slavia Sofia. Le score est de 0-0 lorsque le joueur de Ludogorets Wanderson pense avoir marqué le but de la victoire pour son équipe. Il enjambe les panneaux publicitaires et court vers les tribunes pour aller embrasser sa compagne.

Sans que le Brésilien s'en aperçoive, l'arbitre annule son but et le gardien remet le ballon en jeu. Quand, quelques secondes plus tard, Wanderson revient enfin sur le terrain, le match a repris comme si de rien n'était. Pour ne rien arranger, il s'avère que l'attaquant n'était pas hors jeu sur l'action qui a amené son but. La rencontre s'est terminée sur le score de 0-0.

(L'essentiel)