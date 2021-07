«Sans cette chute à vélo, je n'aurais pas fait les Jeux»

L'essentiel: Auriez-vous imaginé être à Tokyo après votre chute à vélo en avril 2020?

Jeff Henckels: Mon coude était très abîmé, je n’ai pas pu tirer pendant plus de six mois. J’ai dû recommencer avec un arc de débutant. Début janvier, je n'étais pas remis. L’entraînement ne se passait pas trop mal, mais je n’aurais jamais imaginé aller aux JO.

Avec le recul, ça a été un mal pour un bien?

Avant de pouvoir recommencer à tirer, j’ai fait beaucoup de vélo et d’autres activités pendant la pandémie l’année passée. J’ai vraiment pris du très bon temps. Ça m'a donné encore plus envie de reprendre l'entraînement. Je pense que sans cette chute et sans la pandémie je n’aurais pas fait les JO.

Quel sera votre objectif sur ces Jeux olympiques?

Je n'ai jamais réussi à passer un tour lors de mes deux premières participations (2004 et 2012), alors si j’ai un petit rêve ce sera d'en passer un. Mais l’objectif est vraiment de réussir à passer mon tir, je serai satisfait si j'arrive à tirer mes flèches comme à l’entraînement.

Comment va se dérouler l'épreuve de tir à l'arc?

On a un premier tour de qualification vendredi pour établir un classement sans que personne ne soit éliminé. Ensuite, le premier jouera face au dernier et ainsi de suite dans des matches à élimination.

Arrêterez-vous votre carrière après les JO?

(Il réfléchit) Il y a encore un championnat du monde en septembre, pour l’instant c’est prévu que j’y participe. Aller s’entraîner pendant deux ou trois heures après le travail, comme je le fais depuis des années, ça devient long, je commence à être plus fatigué. On verra, mais c’est sûr que ça ira plus doucement qu’avant.

(Recueilli par Nicolas Grellier/ L'essentiel)