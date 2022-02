Le Progrès accroché, Pétange écrase Rodange

Le Progrès n'a pas réussi à confirmer son joli coup de la semaine passée, où il était allé gagner chez son concurrent Dudelange. Samedi, le nouveau leader n'a pas été en mesure de battre le Victoria Rosport, dans un match nul somme toute spectaculaire (3-3). Menés 2-1 à l'heure de jeu, les Jaune et Noir pensaient avoir fait le plus dur après un but en solitaire de Luisi (80e).

C'était sans compter sur une équipe de Rosport accrocheuse, qui a égalisé deux minutes plus tard pour priver le Progrès Niederkorn des trois points. (82e). De son côté, l'Union Titus Pétange a été sans pitié avec son voisin Rodange, étrillé (4-0) chez ce dernier. Un large succès acquis en première mi-temps, puisque les coéquipiers d'Artur Abreu, buteur, menaient 3-0 à l'issue du premier acte.

Conséquences au classement, Dudelange, qui reçoit la Jeunesse dimanche, a l'occasion de revenir à hauteur du Progrès Niederkorn. Dans le bas du tableau, Rodange reste englué à la 15e place, avec un faible total de 7 points en 17 journées, et se dirige inexorablement vers une relégation.

(L'essentiel)