Djokovic a souffert pour rallier les quarts

Pour une place dans le dernier carré, Novak Djokovic affrontera le Japonais Kei Nishikori (n°9), tombeur au bout de l'effort, au super-tie break du cinquième set, de l'Espagnol Pablo Carreño (6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-6 (10/8) après plus de cinq heures de combat. Si Djokovic (31 ans) n'a pas souffert autant que Nishikori, il a toutefois dû batailler plus de trois heures et quart pour se défaire de Medvedev.

Dans un premier temps, le Serbe a eu le contrôle du match, jusqu'à compter un set et un break d'avance (4-1). Mais le jeune Russe (22 ans) a fini par empocher la deuxième manche au jeu décisif et quatre jeux plus tard, il obtenait trois balles de 3-1 sur le service du n°1 mondial. En vain. Djokovic remportait cinq jeux d'affilée, puis le quatrième set, malgré quelques occasions supplémentaires obtenues par Medvedev. À Melbourne, le Serbe est en quête d'un septième sacre record, et d'une quinzième couronne en Grand Chelem au total. Il est d'ores et déjà assuré de rester sur le trône du tennis mondial à l'issue de la quinzaine australienne.

Williams triomphe de la n°1 mondiale

De son côté, le Français Lucas Pouille, 31e mondial, s'est qualifié pour son premier quart de finale en Grand Chelem depuis plus de deux ans, lundi en maîtrisant le Croate Borna Coric (12e) 6-7 (4/7), 6-4, 7-5, 7-6 (7/2). Pouille, ex-n°10, défiera le Canadien Milos Raonic (17e) qui a écarté l'Allemand Alexander Zverev (4e), pour une place dans le dernier carré.

Dans le tournoi féminin, Serena Williams, 16e mondiale, est venue à bout de la n°1 mondiale, Simona Halep, sur le score de 6-1, 4-6, 6-4. Il s'agit de sa première victoire sur une joueuse classée au sommet de la hiérarchie depuis cinq ans. L'Américaine affrontera la Tchèque Karolina Pliskova, n°8 mondiale, pour une place dans le dernier carré. Williams fait à l'Open d'Australie son retour en compétition officielle quatre mois après sa finale explosive perdue à l'US Open. En cas de sacre final, elle égalerait le record absolu de trophées en Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court.

Depuis son retour de maternité en mars dernier, la cadette des sœurs Williams (37 ans) a déjà trébuché deux fois sur la dernière marche, à Wimbledon (contre Kerber) et à l'US Open (contre Osaka). C'est à Melbourne que l'ex-n°1 mondiale, aujourd'hui 16e, s'était offert son 23e sacre en Grand Chelem en 2017. Elle était alors enceinte de huit semaines. L'édition 2018, quatre mois après la naissance de sa fille Olympia, s'était jouée sans elle.

Les résultats:

Simple messieurs (8es de finale)

Novak Djokovic bat Daniil Medvedev 6-4, 6-7 (5/7), 6-2, 6-3

Kei Nishikori bat Pablo Carreño 6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-6 (10/8)

Milos Raonic bat Alexander Zverev 6-1, 6-1, 7-6 (7/5)

Lucas Pouille bat Borna Coric 6-7 (4/7), 6-4, 7-5, 7-6 (7/2)



Simple dames (8es de finale)

Serena Williams bat Simona Halep 6-1, 4-6, 6-4

Karolína Plísková bat Garbiñe Muguruza 6-3, 6-1

Naomi Osaka bat Anastasija Sevastova 4-6, 6-3, 6-4

Elina Svitolina bat Madison Keys 6-2, 1-6, 6-1



(L'essentiel/afp)