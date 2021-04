Meynadier veut reprendre du plaisir à Gréngewald

L'essentiel: Pourquoi avoir accepté la proposition de Gréngewald après la fin de votre saison en Bundesliga à Nördlingen?

Magaly Meynadier: J’aime bien le challenge qu’ils m’ont proposé, avec une qualification en play-offs qui n’est pas encore acquise et de belles ambitions. Ils ont bien tourné les choses, en me proposant un rôle de leader plus conséquent dans l’équipe. En plus, il reste encore beaucoup de matches, ça me laissera le temps de m’intégrer. Même si je suis professionnelle, ce n’est pas évident d’arriver en cours de saison.

La présence d’Hermann Paar, votre ancien entraîneur en sélection et à Sarrelouis, a-t-elle été déterminante?

Oui, je le connais bien. Il voulait vraiment que je rejoigne l’équipe rapidement. Lundi en arrivant, j’ai juste défait mes valises et j’ai filé à l’entraînement.

Quel regard portez-vous sur votre troisième saison à Nördlingen?

Ce n’est pas une de mes meilleures du point de vue du plaisir, il y a eu des hauts et des bas. La qualité de l’équipe n’était pas aussi bonne que l’an dernier, ce n’était pas évident au niveau moral.

Envisagez-vous de changer d’air la saison prochaine?

Peut-être que je vais changer, ça fait trois ans que je suis ici. Mais je connais ce milieu, on ne sait pas toujours où on tombe. J’ai un coach qui me fait confiance, ailleurs on pourrait me mettre sur le banc. J’ai une proposition pour une saison de plus, mais pour l’instant, je préfère avoir l’esprit libre et me concentrer sur Gréngewald.

(Recueilli par Tom Vergez/L'essentiel)