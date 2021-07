Pink veut payer l’amende des handballeuses

La commission de discipline de la Fédération européenne de handball (EHF) a infligé la semaine dernière une amende de 1 500 euros à l’équipe norvégienne, soit 150 euros par joueuse, pour avoir enfreint les règles internationales. Pink, pop star à la renommée internationale et aux multiples récompenses, a dit sur Twitter qu’elle serait «heureuse de payer l’amende pour (elles)», les encourageant à «continuer comme ça».

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.