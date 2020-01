Tiquinho Soares, futur goleador du Portugal?

Relégué à 10 points de Benfica en championnat avec un match de moins et battu samedi dernier par Braga en finale de la Coupe de la Ligue, le FC Porto vit un début d’année délicat. Opposé ce soir à Gil Vicente en match en retard de la 18e journée, les Dragons pourront compter sur Tiquinho Soares, leur rayon de soleil du moment, pour les remettre sur les rails.

Depuis deux mois, l’attaquant brésilien de 29 ans a totalement pris feu, inscrivant dix buts lors des dix derniers matches disputés par le FC Porto toutes compétitions confondues.

