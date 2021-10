«Le Mondial 2022 sera ma dernière Coupe du monde»

Le Brésil est bien parti pour se qualifier pour le Mondial-2022 au Qatar mais cette Coupe du monde pourrait être la dernière de Neymar.

«Je crois que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j'aurai encore la force mentale de gérer ma vie de footballeur» s'est exprimé le Brésilien du PSG dans un extrait d'une interview accordée à la plateforme de streaming DAZN.

Avant d'ajouter: «Alors je donnerai tout pour gagner avec mon pays et réaliser mon plus grand rêve». Eliminé en demi-finales par l'Allemagne en 2014, puis en quarts par la Belgique en 2018, Neymar s'offrira donc une ultime chance dans un peu plus d'un an.

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more."



Neymar expects the 2022 World Cup will be his last



Watch Neymar & The Line Of Kings now exclusively on DAZN https://t.co/uhtjETVSyP pic.twitter.com/Dyl4rDEHce