Le Vatican frappe à la porte des JPEE

Et si des prêtres et des sœurs de la Cité du Vatican participaient bientôt aux Jeux des Petits États d'Europe? L'idée a de quoi surprendre. Pourtant, pour la première fois, une délégation de la ville-État d'à peine 44 hectares et un millier d'habitants est présente aux JPEE. Comme observatrice, pour commencer. Dans le sillage de Melchor Sanchez De Toca sous-secrétaire du Conseil pontifical de la Culture, en charge des sports, et du directeur technique Vittorio Di Saverio, ancien champion d'Italie, quatre athlètes, tous spécialistes du fond et du demi-fond et issus du jeune club Athletica Vaticana, fondé début 2019 (70 membres), ont fait le déplacement.

Parmi eux, un prêtre sicilien Don Vincenzo Puccio, un garde suisse pontifical Thierry Roch, et deux filles de dépendants du Vatican (NDLR: personnes y travaillant) Sara Carnicelli et la Suissesse d'origine, Camille Chenaux, dont le père est professeur d'histoire en l’Église à l'université pontificale du Latran.

Objectif Andorre 2021

«C'est la première fois qu'une délégation de ce type est créée au Vatican. Tout le monde peut l'intégrer, les prêtres, les sœurs, les enfants de dépendants du Vatican et tous les religieux qui sont à l'étranger», raconte Camille Chenaux, qui vit hors de la Ville-État et s'entraîne non loin... d'Ostie, en l'absence de stade au Vatican. «Pour passer un message d'humanité et de prière nous avons décidé de participer à des compétitions internationales. Être présents aux JPEE est une première étape. On voulait montrer qu'on est là».

Pour l'heure, au Monténégro, ils n'ont toutefois été admis que comme observateurs et ne peuvent participer aux épreuves, ne remplissant pas encore les conditions pour concourir. Critères de résidence, passeport biologique, absence de Comité national olympique. Le chemin est encore long.

«Peut être pourrons nous courir dans deux ans, poursuit Camille Chenaux, qui disputera les Universiades à Naples, en juillet, sous les couleurs du Vatican. Au vu de la course de mercredi, si nous avions pu participer au 5 000 m hier, nous aurions peut-être pu terminer première et deuxième».

Tableau des médailles JPEE

1 LUX 24 21 15 60

2 ISL 16 8 15 39

3 CYP 10 17 10 37

4 MON 10 10 16 36

5 LIE 9 5 3 17

6 MNE 7 2 8 17

7 MLT 3 8 8 19

8 AND 2 2 11 15

9 SMR 0 4 3 7

(Nicolas Martin/L'essentiel)