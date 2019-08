Neymar est sélectionné avec le Brésil

Neymar avait dû déclarer forfait pour la dernière Copa América avec le Brésil en raison d'une blessure à la cheville droite et n'a toujours pas rejoué depuis avec son club, le Paris Saint-Germain, où son avenir est plus qu'incertain. «J'ai discuté avec lui et nous avons pris en compte trois aspects», a expliqué Tite en énumérant la condition physique de son joueur, son niveau technique et son état émotionnel au regard de sa situation au PSG.

Le transfert du numéro 10, qui semblait se dessiner vers le FC Barcelone ou le Real Madrid, paraît au point mort depuis plusieurs jours et la réunion non concluante à Paris entre les émissaires blaugrana et l'état major parisien. Selon Tite, Neymar lui a assuré être «calme» concernant ces négociations. La star brésilienne «sait qu'il y a un terrain d'entente possible et maintenant c'est au PSG de le définir», a ajouté son sélectionneur.

Lui donner du temps de jeu

L'attaquant s'entraîne à part avec le PSG depuis mercredi, dans le cadre de son programme de reprise et non pour des raisons liées à son transfert, assure-t-on côté parisien. Neymar «a dit qu'il était heureux de travailler depuis quelque temps» mais a reconnu qu'il ne faisait pas «de travail tactique», a poursuivi Tite expliquant vouloir lui donner du «temps de jeu». Le sélectionneur auriverde a souligné qu'il ne se passera pas «d'un athlète du niveau et de la qualité de Neymar».

Absent du groupe parisien face à Nîmes pour la reprise du club de la capitale en Ligue 1 dimanche, le Brésilien «n'est pas écarté du groupe», a assuré le directeur sportif du PSG, Leonardo, à RMCsport: «Il suit son programme de rééducation personnalisé». Les derniers mois de la star brésilienne ont été agités: suspendu pour avoir frappé un spectateur en finale de Coupe de France, un temps accusé de viol et forfait pour la Copa América en raison d'une énième blessure au pied droit, Neymar est au centre des rumeurs de transferts l'envoyant un jour à Barcelone, l'autre à Madrid.

(mme/L'essentiel/afp)