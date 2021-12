Un match à trois entre Porto, Milan et l'Atlético

C'est un scénario digne des grandes soirées européennes dans le groupe B: derrière Liverpool (1er, 15 pts), auteur d'un sans-faute, Porto (2e, 5 pts), l'AC Milan (3e, 4 pts) et l'Atlético Madrid (4e, 4 pts) peuvent chacun rêver de s'inviter dans le top 16 européen. Les Portugais partent avec un léger avantage en recevant l'Atlético au stade du Dragon, et peuvent même se contenter du match nul pour se qualifier, si Milan ne gagne pas face à Liverpool.

À San Siro, les Milanais, leaders de Serie A depuis ce week-end, doivent réaliser un exploit face aux Reds pour continuer l'aventure européenne. Absents de la Ligue des champions pendant sept ans, les Rossoneri espèrent un grand match de Zlatan Ibrahimovic, qui jouera sa 150e rencontre européenne en club et espère devenir à 40 ans le buteur le plus âgé de l'histoire de la C1.

Le Sporting et l'Ajax déjà qualifiés

Dans le groupe C, tout est déjà joué. L'intouchable Ajax Amsterdam (1er, 15 pts) a obtenu sa qualification et la première place du groupe à la faveur d'une attaque en feu, emmenée par Sébastien Haller, meilleur buteur de la compétition avec Robert Lewandowski (neuf buts chacun).

Derrière, le Sporting Portugal (2e, 9 pts) s'est qualifié lors de la journée précédente en s'imposant 3-1 face au Borussia Dortmund (3e, 6 pts), privé de son prodige Erling Haaland. Le club allemand tentera de se consoler avec l'Europa League.

Dans le groupe D, le Real et l'Inter se disputent la première place, alors que le Sheriff Tiraspol est déjà qualifié pour l'Europa League avant son déplacement en Ukraine pour affronter le Shaktar Donetsk.

It's a big night in Group B!



Who'll join Liverpool in the Round of 16? ????#UCL