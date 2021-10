Pour le Ballon d'or, Ronaldo vote Karim Benzema

De plus en plus cité comme un prétendant sérieux au Ballon d'or, au même titre que d'autres noms comme Lewandowski, Jorginho et Messi, Karim Benzema a reçu jeudi un soutien de poids, celui de son idole Ronaldo.

«Sans aucun doute, mon favori pour le Ballon d'or est Benzema. C'est le meilleur attaquant du moment et il a un niveau impressionnant depuis 10 ans» s'est exprimé le Brésilien, double Ballon d'or (1997 et 2002).

Karim Benzema, bientôt 34 ans, auteur de 12 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, semble au sommet de sa carrière. Capitaine et leader d'attaque du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il a réussi son retour en équipe de France cette année, six ans après sa dernière sélection.

Felicidades al @equipedefrance y a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de #NationsLeague y enhorabuena a nuestro espectacular jugador @Benzema, Balón de Oro. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2021

Karim @Benzema ???????? remporte le But du tournoi!



C'est vous qui avez élu cette pépite inscrite en finale de la #NationsLeague @equipedefrance pic.twitter.com/eTTGYlqtxn — UEFA Nations League ???????? (@EURO2024FRA) October 13, 2021

(L'essentiel)