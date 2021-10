Le nouveau physique de Nasri amuse la Toile

Deux semaines après avoir officialisé sa retraite sportive, Samir Nasri semble avoir donné quelques éléments qui ont motivé sa décision. Il semblerait que sa condition physique ne soit plus en cohérence avec les exigeances sur sport de haut niveau. Invité à participer à un match de charité à Marseille, le «Petit prince» a fait réagir les internautes, étonnés de voir que le joueur formé dans la cité phocéenne avait pris quelques kilos.

Sans club depuis 2020 et son départ d'Anderlecht, l'ancien international français de 34 ans (41 sélections) est aujourd'hui consultant pour la chaine Canal Plus. Formé à Marseille, il a rejoint l'Angleterre où il a évolué à Arsenal et Manchester City (deux titres de Premier League) au plus haut de sa carrière.

Nasri je suis mort le poids qu’il a pris je suis choqué pic.twitter.com/6CIHACtdxC — Yass (@PatrickAdemo) October 13, 2021

En tout cas très sympa Nasri d’avoir voulu rendre hommage à Payet pic.twitter.com/DLzGgemFgI — Clément (@Clement_BT) October 13, 2021

Nasri c'est le football qui la sauvé physiquement pendant toute ces années, si il yavait pas le foot, il aurait été ce petit jeune de 15 ans qui redemande des frites et de la sauce algérienne chez o'tacos avant de finir sur 5 tartes aux daims à emporter pic.twitter.com/ihH9MqBAkL — Hamid Minutes (@hamid_dugarry) October 13, 2021

C’est moi ou nasri a un visage sur son genoux pic.twitter.com/uMFEY5S6B5 — Yes sir (Payet_Eats) (@YassOlympien) October 13, 2021

(L'essentiel)