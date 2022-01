Miami domine les Lakers et prend la tête à l'Est

Le Heat a eu chaud: menant de 26 points en fin de première période, après avoir profité des errances défensives adverses et d'une adresse insolente derrière l'arc (11/16, 15/33 finalement), les Floridiens se sont endormis. Et dans le sillage de LeBron James (33 pts, 11 rbds), épaulé par Russell Westbrook, très propre (24 pts, à 9/15, 9 passes, 9 rbds), L.A. s'est rapproché à quatre unités dans la dernière minute, sans néanmoins forcer le destin.

Du côté de Miami, privé de Kyle Lowry et Tyler Herro, Jimmy Butler a été en mode triple-double (20 pts, 12 passes, 10 rbds) et Duncan Robinson a fait ce qu'il sait faire de mieux, jouer les snipers à longue distance (6/11, 25 pts). Le Heat chipe le leadership à Brooklyn, tombé à Minnesota (136-125), malgré Kyrie Irving (30 pts).

20 PTS | 10 REB | 12 AST | 2 STL



Jimmy Butler notched a triple double in the @MiamiHEAT win, making him the franchise leader in triple-doubles! #HEATCulture pic.twitter.com/pg92nyVbK3 — NBA (@NBA) January 24, 2022

Les Nets ont manqué de sérieux en défense et les Wolves (52,2% de réussite) en ont profité, à l'image d'Anthony Edwards (25 pts), D’Angelo Russell (23 pts, 10 passes) et Karl-Anthony Towns auteur de 15 de ses 23 points dans le dernier quart-temps.

Les Bulls auraient pu en profiter pour repasser en tête, mais encore aurait-il fallu qu'il évitent de sombrer à Orlando (114-95) où seul DeMar DeRozan a surnagé (41 pts), en vain. Chicago glisse en 3e position, trois rangs devant Philadelphie, facile vainqueur à San Antonio, grâce à Joel Embiid (38 pts, 12 rbds).

Luka Doncic dropped 23 PTS in the second-half to power the @dallasmavs to victory! #MFFL@luka7doncic: 37 PTS | 11 REB | 9 AST | 3 STL pic.twitter.com/x9TFgqGwEY — NBA (@NBA) January 24, 2022

A la 7e place demeure Charlotte, bien que battu (113-91) à domicile par Atlanta, toujours 12e mais qui confirme son réveil, avec ce quatrième succès d'affilée devant beaucoup à Trae Young (30 pts). C'est à Washington qu'a eu lieu le carton du jour, à savoir 51 points plantés (10 rbds, 7 passes) par Jayson Tatum, lors de la victoire (116-87) de Celtics remontant à la 8e place.

Les Knicks (11e) se sont quant à eux repris après trois revers consécutifs au Madison Square Garden, au détriment des Clippers (110-102), grâce notamment à RJ Barrett (28 pts, 14 rbds). Dans le duel entre frenchies, le New-Yorkais Evan Fournier (14 pts) a été plus en vue que l'"Angeleno" Nicolas Batum (6 pts, 3 passes).

A l'Ouest, les Warriors (2e) se sont imposés de justesse face au Jazz (4e), non sans remercier l'arceau, sur lequel le ballon a roulé puis rebondi en dehors? après le shoot au buzzer de Bojan Bogdanovic (21 pts).

Jordan Poole has knocked down 4 three-pointers including this step-back!



Watch the @warriors live on NBA TV pic.twitter.com/0ERoujttSC — NBA (@NBA) January 24, 2022

Sans Klay Thompson (genou), ni Draymond Green (lombaires) et malgré un Stephen Curry en grosse panne d'adresse (13 pts, un seul tir primé inscrit en 13 tentatives, 6 passes), Golden State s'en est sorti en s'appuyant sur une bonne défense et Jordan Poole (20 pts). En face, il a aussi manqué Donovan Mitchell pour l'impact offensif, Rudy Gobert étant limité à 12 points, tout en continuant de dominer les raquettes (18 rbds).

Du coup, les Warriors reprennent un peu de distance sur Memphis (3e), défait (104-91) à Dallas (5e), au terme d'un face-à-face de haute volée entre Luka Doncic (37 pts, 11 rbds, 9 passes, 3 interceptions) et Ja Morant (35 pts, 13 rbds, 6 passes). A Denver, enfin, pas de 5e triple-double d'affilée pour Nikola Jokic (34 pts, 9 rbds, 8 passes), qui a néanmoins porté les Nuggets (6e) à la victoire (117-111) contre Détroit.

Nikola Jokic was an efficient 12-19 FGM on his way to 34 points and the @nuggets win! #MileHighBasketball



34 PTS | 9 REB | 8 AST | 2 STL pic.twitter.com/mN3AyjaKS1 — NBA (@NBA) January 24, 2022

(L'essentiel/AFP)