Les volleyeurs ont l'argent en ligne de mire

Dans la salle de Budva, on se serait pourtant cru à La Coque mercredi soir, lors d'un choc Monténégro-Luxembourg aux airs de finale du tournoi de volley. Nettement dominés au premier set (25-13) par des Monténégrins pas vraiment décidés à faire de la figuration à domicile, les coéquipiers de Kamil Rychlicki ont montré un bien meilleur visage ensuite s'inclinant toutefois (3-0/ 25-13, 26-24, 25-21).

«On savait que le Monténégro serait notre adversaire le plus difficile. Pour nous c'était certainement une petite finale pour espérer gagner l'or. Le premier set ils ont tellement bien joué qu'on a rien eu à dire, ensuite on a montré qu'on était capables qu'on pouvait tenir le niveau», expliquait Rychlicki nouveau joueur du Lube Civitanova, champion d'Europe. «Il nous manque encore selon moi de la continuité dans le travail au très haut niveau sur toute la saison. Par exemple dans le block où l'on a eu du mal à être dans les temps aujourd'hui. Ce sont des choses qui se travaillent difficilement sur un ou deux mois».

L'Islande ce jeudi

«L'équipe a franchi un palier. Dans le temps contre une équipe comme ça on aurait pas eu la capacité de garder notre niveau pendant trois sets. Dans le collectif, on a désormais un cadre de 14 joueurs dans le cadre qui peut vraiment jouer. Et si un joueur a une mauvaise journée, il est remplacée sans que le niveau baisse», soulignait Gilles Braas. «On voulait prendre l'or mais on savait que ce serait très difficile. Maintenant on va essayer d'aller chercher cette médaille d'argent». Ils affronteront l'Islande ce jeudi, Chypre vendredi et Saint-Marin samedi.

Tableau des médailles JPEE

1 LUX 16 15 8 39

2 CYP 7 10 4 21

3 LIE 7 2 2 11

4 MON 6 8 12 26

5 ISL 6 5 8 19

6 MNE 4 1 5 10

7 MLT 2 5 7 14

8 AND 1 1 6 8

9 SMR 0 2 4 6

(Nicolas Martin/L'essentiel)