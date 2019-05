Les JPEE prennent l'eau ce mardi au Monténégro

L'éclaircie a été de courte durée. Les tournois de pétanque et de tennis des Jeux des Petits États d'Europe ont été interrompus mardi, vers midi, à Budva, après seulement quelques matches, en raison des intenses chutes de pluie sur le Monténégro. Sous les eaux, les terrains sont rapidement devenus impraticables, notamment à la pétanque, où les Luxembourgeois Claudio Contardi et Massimo Santioni avaient pourtant réussi leur entrée dans la compétition. Le programme du tennis a officiellement été modifié, pour réduire le nombre de rencontres prévues ce mardi.

L'organisation espérait pouvoir reprendre à 16h, mais il n'était pas encore certain que les courts soient en état, plusieurs étant partiellement inondés. Et les prévisions pour les prochains jours n'étaient guère plus rassurantes, avec des précipitations encore annoncées pour les prochains jours. L'athlétisme devrait aussi être impacté.

«On tue le temps comme on peut»

«J'ai envie de jouer, mais il faut rester patient et être prêt à jouer à tout moment. On vient de faire une sieste et on se relaxe dans la chambre. On tue le temps comme on peut», insistait le tennisman Alex Knaff. Sur un sable très lourd, les beach-volleyeurs ont quant à eux continué à jouer. Et les Luxembourgeois Matthias Cloot et Petko Tunchev ont cédé (2-0, 22-20, 21-12) face à Monaco.

L'organisation monténégrine n'en revenait toujours pas. Dans son guide des Jeux des Petits États d'Europe 2019, elle avait pris soin de publier les relevés météo des dix dernières années à la période des Jeux (28 mai-2 juin): certes, il y avait déjà bien eu quelques jours de pluie, fin mai, dans le pays, mais il a sans doute davantage plu ces derniers jours qu'au total des dix dernières années.

Tableau des médailles JPEE 2019

1 LUX 3 6 5 14

2 MON 2 2 5 9

3 CYP 2 2 1 5

4 LIE 2 1 1 4

5 MNE 2 0 1 3

6 MLT 1 2 2 5

7 ISL 1 1 2 4

8 SMR 0 1 2 3

9 AND 0 0 2 2

(Nicolas Martin/ L'essentiel)