Crash spectaculaire aux 500 miles de Daytona

Brad Keselowski et Joey Logano auront visiblement des comptes à rendre à leur patron d’écurie. Les deux coéquipiers du Team Penske se sont en effet télescopés dans le dernier tour des 500 miles de Daytona, dimanche soir, alors qu’ils occupaient les deux premières places de la course.

Cet accrochage a provoqué une collision en chaîne spectaculaire à un peu plus d’un kilomètre et demi de la ligne d’arrivée. Keselowski a essayé de doubler son coéquipier par l’intérieur, mais Logano lui a fermé la porte. Les deux bolides se sont touchés, et derrière eux, Kyle Busch et Austin Cindric n’ont pu éviter la collision.

Le crash a été spectaculaire, plusieurs voitures prenant feu. Les conducteurs impliqués dans cet accident s’en sont tous sortis sains et saufs. Ils ont subi un contrôle au Centre de soins du circuit, mais ils ont pu quitter ce dernier sans devoir être hospitalisés.

(L'essentiel/Sport-Center)