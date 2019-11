Mourinho tacle Kompany en direct sur le plateau

Invités sur le plateau de la chaîne britannique Sky Sports pour apporter leur expertise en marge du match Liverpool - Manchester City dimanche, José Mourinho et Vincent Kompany ont certainement régalé les téléspectateurs.

Le toujours grinçant coach portugais, qui, avec Chelsea et Manchester United a entraîné des équipes rivales des Reds et des Citizens, était en grande forme pour contrer un commentaire du défenseur belge de 33 ans. Ce dernier, qui a été transféré à l'intersaison dans «son» club du Sporting d'Anderlecht, après avoir collectionné les trophées en tant que capitaine de City entre 2008 et 2019, tentait de minimiser l'impact de ce choc dominical sur la course au titre.

Kompany estimait que le championnat d'Angleterre ne serait pas forcément perdu pour les Mancuniens s'ils venaient à s'incliner sur les bords de la Mersey. «Il y a eu d'autres occasions où Liverpool était devant et n'ont pas fini champions. Je ne sais pas s'ils pourront résister à la pression...», a avancé le défenseur.

«S'il y a neuf points, au revoir!»

Mais Mourihno ne l'entendait pas de cette oreille. «Quand je vous ai offert un titre en battant Liverpool ici, et que tu ne m'as même pas appelé pour me remercier, vous étiez la meilleure équipe! Eux pas. Ils y étaient presque, mais pas tout à fait. En ce moment, il n'y a pas ce même écart. Et si on compare les statuts, vous êtes les champions d'Angleterre mais eux sont les champions d'Europe, s'est exclamé le Mou. Donc ils savent comment résister à la pression, ils savent comment gagner. Si l'écart n'est que de trois ou six points, d'accord, ça sera serré. Mais si Liverpool compte neuf points d'avance aujourd'hui, alors c'est fini, au revoir», a prédit le tacticien portugais.

Sachant que Liverpool s'est largement imposé (3-1) dimanche et compte bien ces neuf longueurs d'avance sur City, la prédiction de José Mourinho se réalisera-t-elle? Réponse au début de l'été!

