«L'objectif du F91 est d'aller en poules»

C'est passé. Le F91 a presque tout changé cet été. Mais la Coupe d'Europe, pour l'instant, lui réussit toujours autant. «On doit être fiers de ce qu'ont fait les joueurs. Il y a beaucoup de nouveaux qui se sont bien intégrés», a noté Emilio Ferrara, le nouvel entraîneur dudelangeois, après la qualification face à Shkendija (1-1) mardi. «La performance est énorme, il y a tout de même eu environ 20 départs, je ne sais pas si vous vous rendez compte», insistait son adjoint, Lehit Zeghdane.

Face aux Macédoniens, «on s'est fait peur en première mi-temps. Mais on a bien répondu aussi. L'essentiel c'est d'être passé», estime Antoine Bernier, l'ailier du F91. «Je l'avais dit que ça allait être un beau match. Les deux équipes ont eu des occasions. Tout n'a pas été parfait, mais on a cravaché pour l'avoir cette qualification», ajoute son coach. Désormais au 3e tour, face à une équipe à sa portée, Nomme Kalju (Estonie), le F91 a revu ses ambitions à la hausse.

«La compétition européenne, c'est la cerise sur le gâteau pour le club, les joueurs et le staff. On va donc essayer d'aller le plus loin possible», explique Emilio Ferrera. Tandis que du côté des joueurs, on est encore plus clair: «Notre objectif c'est d'aller en poules, même si on sait que ce sera très difficile», avoue Antoine Bernier. Si Dudelange venait à franchir l'obstacle estonien au 3e tour, il lui resterait un ultime barrage pour accéder, comme l'an dernier, à la phase de poules.

(jfs et pdf/ L'essentiel)