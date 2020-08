Le Progrès à l'heure de la Ligue Europa

«C'est plus dur d'organiser un match à huis clos qu'une rencontre avec 2000 spectateurs». Alors que le Progrès affronte les Monténégrains de Zeta mecredi soi, sur un match, le directeur sportif de Niederkorn, Thomas Gilgemann, a eu affaire au protocole sanitaire drastique de l'UEFA.

Dans le stade de Differdange où se jouera la rencontre de Ligue Europa à huis clos, le Progrès a dû mettre en place différentes zones pour les joueurs ou encore les journalistes. Les remplaçants devront s’asseoir en tribune afin de respecter l'écart de trois sièges entre chaque acteur. Les ballons devront être désinfectés, les ramasseurs porteront des gants et une société de nettoyage est passée mardi en tribune et reviendra dans la journée.

Premier match officiel

Jeudi, les équipes devront arriver 30 minutes plus tôt pour présenter les résultats des tests Covid et leurs passeports. Aucun joueur du Progrès n'a été testé positif. L'équipe de Zeta a été contrôlée à nouveau hier et aura les résultats aujourd'hui.

Côté terrain, le Progrès jouera demain son premier match officiel de la saison après avoir vu son match de BGL Ligue contre le RFCU annulé le week-end dernier. Niederkorn devra faire sans Ben Vogel, Mathias Jänisch, Yannick Bastos et Yann Matias blessés pour se mesurer à un adversaire presque inconnu. «On n'a vu que le match de Zeta contre Engordany au tour d'avant, explique l'entraîneur du Progrès Roland Vrabec. Mais ça va nous permettre d'être plus focalisés sur notre propre jeu».

(L'essentiel/ Nicolas Grellier)