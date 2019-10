LeBron James a dû évacuer sa maison en catastrophe

Quand les incendies se propagent, personne n'est épargné. Pas même les célébrités dans leur villa de luxe. La star de la NBA LeBron James a pu s'en rendre compte. Lui et sa famille ont dû quitter précipitamment leur villa de Los Angeles par précaution, dimanche.

«Ces feux sont tout sauf une blague. J'ai dû quitter ma résidence en urgence avec toute ma famille. Nous avons ensuite pris la voiture pour trouver un autre logement. Mais cela n'a pas fonctionné pour l'instant...», a révélé le basketteur sur Twitter.

Man these LA aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! ????‍♂️