Les têtes ne seront pas interdites pour les jeunes

Les ministres du Sport et de la Santé ont clos le débat lancé sur l’interdiction des jeux de tête au Luxembourg. Fin février, les Fédérations de football anglaise, écossaise et irlandaise avaient pris la décision d'interdire aux jeunes joueurs de football de moins de 12 ans de faire des têtes durant les séances d'entraînement, ouvrant le sujet au Grand-Duché. «Le but n'étant pas d'interdire, d'une manière générale, le jeu de tête mais d'apprendre aux enfants à le faire correctement», ont déclaré les ministres dans une réponse parlementaire, ce mercredi après-midi.

À l'origine, une étude de l'université de Glasgow, qui liait les problèmes de santé futurs au jeu de tête des jeunes footballeurs. L'étude démontrait, d'une part, que les anciens footballeurs (nés avant 1977) avaient une espérance de vie plus longue que la moyenne, mais avaient 3,5 fois plus de chances d'être atteints de démence au cours de leur vie. Ce à quoi les ministres ont répondu qu'il n'y avait «pas de lien causal établi entre la réalisation de têtes au football et un risque accru de démence plus tard dans la littérature médicale».

Préconisé seulement partir de 13 ans

Au Luxembourg, le jeu de tête «est préconisé qu'à partir de 13 ans au plus tôt, et ce, en suivant méthodiquement la pratique d'apprentissage mise à disposition par la FLF», détaillent les ministres, en précisant qu'il est possible de commencer plus tôt mais en «utilisant des ballons spéciaux, soit en mousse ou en caoutchouc léger», explique la réponse. De plus, les ballons ont changé, «le poids des ballons de l'époque pouvait passer de 390 grammes à près de 600 grammes par temps de pluie, la technologie actuelle permet d'alléger considérablement les ballons devenus imperméables».

Concernant les blessures à la tête des enfants, elles sont principalement dues «au contact entre joueurs» d'après les ministres. Cela étant dit, les nouvelles réformes des modes de jeu des jeunes favorisent plutôt le jeu au sol et l'apprentissage des techniques y relatives, précisent-ils. Les ministres ajoutent également que «ces réformes amènent à ce que les séances spécifiques de jeu de tête ne soient plus d'actualité, du moins jusqu'à l'âge de 16 ans».

(mm/L'essentiel)