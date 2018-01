Belges et Néerlandais dans une même ligue?

Rassembler les meilleures équipes de Belgique et des Pays-Bas dans un même championnat, l'idée n'est pas neuve, mais elle refait régulièrement surface lorsque les championnats belges et néerlandais sont confrontés à des difficultés sportives. Cette saison, aucune formation de ces championnats ne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ou les seizièmes de finale de l'Europa League.

Anderlecht, champion de Belgique en titre, a terminé bon dernier de son groupe en Ligue des Champions. Le constat est identique pour le Feyenoord Rotterdam, champion des Pays-Bas en mai 2017. Le FC Bruges, actuel leader de la Jupiler Pro League, a été éliminé, en août, dès les barrages de l'Europa League, tout comme l'Ajax Amsterdam, pourtant finaliste de cette même compétition quelques mois plus tôt.

Une grande compétition européenne en 2024

Les plats pays sont donc très loin de l'époque où ils étaient en mesure de remporter une Coupe d'Europe. Le dernier titre néerlandais en Ligue des Champions remonte en 1995 avec l'Ajax et la Belgique n'a plus remporté l'équivalent de l'Europa League depuis 1983 avec Anderlecht. Les responsables des deux championnats planchent donc désormais sur une nouvelle formule qualifiée depuis, les années 90, de «BeNeLeague».

Pierre François, CEO de la Pro League belge, a confirmé, ce mardi à La Meuse, qu'un projet sera présenté à la fin du mois de février. «Nous avons des contacts avec nos homologues néerlandais. L'idée, c'est d'unir deux championnats comparables pour être plus fort, car on entend de plus en plus qu'une compétition européenne regroupant les plus grands clubs pourrait voir le jour en 2024.» Chez les dames, le projet de BeNeLeague a été testé de 2012 à 2015 avant de s'arrêter suite à des difficultés financières. Cette formule persiste encore au niveau du handball et du hockey sur glace.



(L'essentiel)