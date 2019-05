Victor Campenaerts a officialisé son projet en février dernier, mais il y songeait déjà depuis l'été 2018: battre le record de l'heure que détenait depuis 2015 Bradley Wiggins (54,526 km). Afin de mettre toutes les chances de son côté, le Belge de 27 ans a débuté sa longue préparation à Lanzarote (Esp), avant d'enchaîner avec deux mois en Namibie. Comme tous les détails comptent dans une telle entreprise, le rouleur de la formation Lotto-Soudal s'est penché sur une question épineuse: sa moustache.

«Tout est parti d'une blague que j'ai faite un jour, en disant que bien taillée, elle me rendait encore plus aérodynamique, nous a expliqué le Belge mardi à Neuchâtel, goguenard malgré sa chute lors du prologue du Tour de Romandie. Comme certains membres de mon équipe étaient persuadés que c'était vrai, nous avons effectué des tests aérodynamiques, sans ou avec moustache, et à différentes longueurs.»

Not an ideal start to the opening stage time trial for Victor Campenaerts ?Watch LIVE on Eurosport 2 now #TDR2019pic.twitter.com/UG853o2UFG– Eurosport UK (@Eurosport_UK) 30 avril 2019

Quand on dit que tout peut se jouer à un poil Victor Campenaerts, avec 55,089 km parcourus en une heure, le 16 avril sur le vélodrome d'Aguascalientes (Mexique), a remporté son défi et battu le record de l'heure. Grâce à sa moustache? Moue amusée: «Nous avons essayé de prouver cela sur le plan scientifique mais, à partir d'une certaine limite, les choses ne sont plus mesurables, admet-il. Le gain de temps était impossible à vérifier. Mais moi, je reste persuadé que ma moustache m'a aidé.»

Cette «arme secrète» frappera-t-elle encore, dimanche, lors du contre-la-montre final du Tour de Romandie à Genève? Tel est en tout cas l'objectif du cycliste.

(L'essentiel)