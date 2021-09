Il inscrit le plus long touchdown de l’histoire

Avec sa course de 109 yards, le joueur des Jacksonville Jaguars, Jamal Agnew, est entré dans l’histoire de la NFL et du football américain. Il détient désormais le record de la plus longue course suivie d’un touchdown, conjointement avec Cordarrelle Patterson (Minnesota Vikings en 2013) et Antonio Cromartie (San Diego Chargers en 2007).

Il a réalisé cet exploit lors de la rencontre de dimanche face aux Arizona Cardinals. Mais cela n’a pas empêché les siens de s’incliner 31-19. Le receveur est un spécialiste de ce genre d’actions, puisque la semaine dernière, il avait déjà effectué une course de 102 yards sur un retour d’engagement, face aux Denver Broncos.

Ce qui est encore plus fou, c’est que Jamal Agnew doit son record à une tentative manquée de Matt Prater, le shooteur des Cardinals, qui essayait lui aussi de battre un record. Après avoir vu son tireur réussir un field goal de 62 yards lors de la rencontre précédente, le coach de l’Arizona, Kliff Kingsbury, a décidé de tenter sa chance à nouveau en l’envoyant pour un essai de 68 yards.

Jamal Agnew uauuuuuu pic.twitter.com/8rPV1Ys4Yc — Dudu Mundstock (@dudumundstock) September 19, 2021

Prater détient le record de la NFL du plus long tir avec 64 yards. Son coup de pied n’est que le 12e dans l’histoire de la ligue à être tenté à 68 yards ou plus. Et toutes ces tentatives ont été manquées.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)