Le Luxembourg s'enflamme pour Sébastien Thill

Depuis mardi soir, tout le monde ne parle que de ça. De l'exploit du Sheriff Tiraspol mais aussi de l'histoire incroyable de Sébastien Thill, et de son but de la victoire mémorable face au Real Madrid. Une demi-volée splendide dans la lucarne de Thibaut Courtois, à la 89e minute, qui a déjà fait le tour du monde.

«Ouais, j'ai marqué un super but, là on fait un peu la fête et après on se remet dans le championnat», débriefait calmement l'ancien capitaine du Progrès Niederkorn, au micro de l'UEFA. Sur les réseaux sociaux, des copains de l'équipe nationale comme Chris Martins, Tim Hall ou Dirk Carlson, ont rendu hommage à une performance dont on risque d'entendre parler un moment. «Aucun rêve n'est trop grand» écrivait quant à lui Chris Phillips.

Un mollet tatoué partagé sur la Toile

Le milieu de terrain luxembourgeois a eu une énorme activité sur la pelouse de Bernabeu. Avec douze kilomètres parcourus, il est le joueur qui a le plus couru. «L'équipe a beaucoup couru, à la fin c'était compliqué parce que j'avais des crampes» souriait le gaucher.

Le tatouage présent sur son mollet gauche a également été largement partagé sur la Toile. Ce dernier représente Sébastien Thill et son numéro 31 en train de rêver de la Coupe aux grandes oreilles. Mardi soir, ce n'était plus un rêve, c'était encore plus beau.

(yb/L'essentiel)