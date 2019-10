L'Angleterre est qualifiée pour les quarts de finale

Quatre ans après une élimination sans gloire de «son» Mondial, l'Angleterre est de retour en quarts de finale de la Coupe du monde, grâce à son succès sur l'Argentine (39-10) samedi à Tokyo.

Le succès est large, mais le XV de la Rose n'a pas été éblouissant face aux Pumas, vite réduits à 14 et désormais au bord de l'élimination. L'Angleterre a certes inscrit six essais, mais comme face aux Tonga (35-3), il a rarement été impressionnant dans le jeu, montrant des signes de fébrilité à l'image du capitaine et buteur Owen Farrell face aux poteaux (0/4 en première période).

Pour sa part, l'Australie a remporté un large succès sur l'Uruguay (45-10), assorti d'un point de bonus, pour son troisième match de la Coupe du monde, samedi à Oita. Six jours après leur défaite face au Pays de Galles (29-25), les Wallabies ont inscrit sept essais et se sont approchés un peu plus de la qualification pour les quarts de finale, qu'ils devraient décrocher à l'issue de leur prochain match, face à la Géorgie vendredi.

(L'essentiel/nxp/afp)