D'un bateau de migrants à la Ligue Europa

Qui a dit qu’il ne fallait pas croire en ses rêves? En tout cas pas Ebrima Darboe, qui a prouvé le contraire, jeudi soir. La vie de l’attaquant gambien n’a pas été de tout repos.

À 14 ans, le jeune homme décide de partir de chez lui, de chercher de meilleures conditions de vies. Il fait alors ses adieux à sa famille, établie à Bakoteh, pour s’en aller en direction de l’Europe. Sur la route, il est passé par l’enfer auquel sont confrontés la plupart des migrants.

Arrivée et débuts dans le football

En Libye, des trafiquants d’êtres humains lui infligent abus et violences. Il parvient finalement à se libérer du camp où il était retenu pour prendre la mer en direction de la Sicile. À son arrivée sur l’île, l’adolescent d’1,80 m n’aurait pesé que 50 kg. Il est alors pris en charge par le Système de protection des réfugiés et demandeurs d’asile, en tant que mineur non accompagné.

Il est alors accueilli par une famille à Rieti, au centre du pays. C’est là qu’il a recommencé à jouer au football. Il évolue d’abord en amateur, avant de se faire repérer par les recruteurs de l’AS Roma, qui veulent l’engager avec les M21. Mais cette étape reste longtemps en suspens, puisqu’elle est conditionnée à l’obtention de son statut de réfugié. La FIFA serait elle-même intervenue dans ce dossier. En janvier 2019, il s’engage avec le club romain.

Énormément d’émotions

Ses débuts professionnels pour le club sont tous frais, puisque c’était la semaine dernière lors de la défaite contre la Sampdoria (2-0). Jeudi soir, contre Manchester United, le joueur de 19 ans faisait même partie du 11 de base.

«Il y a quatre ou cinq ans, j’étais en Afrique, en train de regarder les joueurs à la TV, et aujourd’hui j’étais sur le terrain contre certains d’entre eux. C’était un moment très émouvant», a-t-il raconté en interview d’après match.

Néanmoins, il ne considère pas encore sa carrière comme un aboutissement: «Je pense que je n’ai encore rien fait, j’ai encore un long chemin à parcourir. J’essaye de m’entraîner du mieux que je peux et d’aider l’équipe». Le jeune gambien peut aussi soutenir sa famille restée au pays, en lui envoyant régulièrement une partie de son salaire.

Si son équipe n’a pas passé ce cap, la saison de Serie A compte encore quatre matches à disputer, dont il saura assurément profiter. Son histoire reste une exception dans la tragédie qui se déroule quotidiennement en Méditerranée, mais elle représente une lueur d’espoir pour les footballeurs migrants.

(L'essentiel/Sport-Center)