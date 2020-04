Chris Froome démarre au quart de tour

Dans une interview accordée à El Leñero, Eusebio Unzué, team manager de la formation Movistar, a affirmé que Chris Froome n'a jamais eu à affronter Nairo Quintana en un contre un lors des grandes épopées du Tour de France dans les années 2010. Et l'Espagnol a rajouté que si le quadruple vainqueur de la Grande boucle n'avait pas eu ses coéquipiers de la Sky, il ne l'aurait pas battu aussi souvent qu'il l'a fait.

«Quintana s'est heurté, comme les cyclistes qui sont arrivés en deuxième position derrière Miguel Indurain, à un coureur comme Froome. Et non seulement à Froome, mais à Froome avec toute son équipe autour de lui. C'était impossible», a aussi relevé Eusebio Unzué.

Confiné, chaud bouillant, Chris Froome a répondu à sa manière sur les réseaux sociaux. Sans aucun mot, mais avec des émojis très significatifs. Il s'est tout bonnement moqué de l'analyse du patron de la Movistar, qui connaît pourtant bien le vélo.

Pris à froid par ce qu'il venait de lire, le champion britannique s'est peut-être emporté un peu vite. Il a tenu à préciser ses propos quelques minutes plus tard avec un nouveau tweet.

To beclearI have the utmostrespect for @NairoQuinCo and racingagainsthimover the yearshas been an absolute pleasure. That headline didmakeme laugha littlethough? pic.twitter.com/h501NDl9Xn

– Chris Froome(@chrisfroome) 20 avril 2020

Le quadruple vainqueur du Tour de France, à deux reprises devant Quintana en 2013 et 2015 (en 2016 le Colombien avait terminé 3e), a par la suite retrouvé le sourire. «Pour être clair, j'ai le plus grand respect pour Nairo Quintana et courir contre lui au fil des ans a été un plaisir absolu. Ce titre m'a fait un peu rire».

Les deux hommes pourraient se retrouver sur les routes françaises du 29 août au 20 septembre et régler tout cela à vélo. Cela voudra au moins dire que la situation sanitaire en Europe sera redevenue un peu plus normale.

