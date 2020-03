JR Smith à Trump: «Tais-​​toi et fais quelque chose»

On ne peut être plus clair. JR Smith ne porte apparemment pas Donald Trump dans son cœur et n'est pas mais alors pas du tout d'accord avec la gestion de la crise du Covid-19 par le président américain.

À l'instar de nombreux compatriotes, l'ancien joueur des Knicks de New York et des Cavaliers de Cleveland ne comprend pas que l'administration du président Trump n'ait pas encore dicté une mesure de confinement général, à l'heure où les États-Unis sont sévèrement touchés avec plus de 100 000 personnes diagnostiquées positives et 1 500 morts.

Face à cette négligence et aux déclarations de Trump criant aux fake news et à la manipulation médiatique, JR Smith a fait savoir son mécontentement sur les réseaux sociaux dans un langage bien choisi: «Boucle-la, mec! Et fais quelque chose! Putain de clown». Qui dit mieux?

Man shut up! An do something! Fucking clown https://t.co/qZN3Lmmx8s– JR Smith (@TheRealJRSmith) March 28, 2020

Pour rappel, la NBA, comme le sport dans sa quasi globalité, est sur pause depuis le 11 mars et les cas positifs des deux joueurs du Jazz de l'Utah, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, aujourd'hui guéris.

(L'essentiel)