Les champions d’Europe portugais défendront leur titre à l’Euro 2020 après leur succès, ce dimanche, contre le Luxembourg (2-0). Après la rencontre, le défenseur portugais Ricardo Pereira affichait un large sourire et était visiblement heureux de cette qualification obtenue sur un terrain en mauvais état.

Il y avait beaucoup de Portugais présents en tribune, ça devait être agréable de sentir ce soutien ?

On savait qu’il y avait beaucoup de Portugais ici, ça été une bonne chose, on avait l’impression de jouer chez nous. Je pense que ça nous a aidé. C’est important d’avoir des supporters surtout à l’extérieur.

Qu’est-ce que vous avez pensé de cette équipe du Luxembourg ?

Ils jouent bien, ils ont une identité de jeu. Le terrain était difficile mais nous avons réussi à rester solidaires pour prendre les trois points.

Ce terrain en mauvais état vous a t-il fait douter en début de match ?

Oui, en première mi-temps le terrain était plus praticable, en seconde c’est devenu très compliqué de jouer. Ça s’est transformé en un véritable combat mais on a réussi à en sortir vainqueur et c’est le plus important.

Comment analysez-vous cette défaite contre le Portugal? Je trouve qu’on a fait un bon match malgré la défaite. Les 30 premières minutes étaient très bien. Si on a un peu de réussite devant le but, on aurait pu marquer le 1-0.

Comment trouvez-vous que votre équipe évolue face aux grosses équipes? On évolue dans le bon sens. On a beaucoup de jeunes joueurs et on travaille bien dans les clubs. On est plus forts qu’avant et on arrive davantage à poser des problèmes aux grosses équipes.