«J'ai pris trop de risques et je l'ai payé cash»

«L'essentiel»: Comment expliquez-vous cette sortie de piste après trois portes sur le slalom?

Matthieu Osch: Je suis entré de manière un peu trop directe dans les trois premières portes. J'étais un peu en retard donc je n'ai pas réussi à passer la quatrième. C'était important de prendre de la vitesse dans le mur de départ car un replat arrivait assez vite. J'ai probablement pris un peu trop de risques et je l'ai tout de suite payé cash.

Tirez-vous quand même un bilan positif de ces JO avec notamment votre 28e place en géant?

Oui, il y a quatre ans mon résultat sur le géant était nettement moins bon (62e). Même s'il y a quelques erreurs, je suis content d'avoir fait un top 30. Je suis quand même déçu que ça n'ait pas fonctionné en slalom, comme il y a quatre ans.

Pensez-vous déjà aux prochains Jeux olympiques?

Oui un peu, c'est un thème qui est déjà d'actualité ici. En plus, c'est à Milan et à Cortina d'Ampezzo, pas loin d'Innsbruck où j'habite, donc ce serait super chouette d'y aller. Mais j'essaie de ne pas voir trop loin, de rester dans le présent, c'est un problème que j'ai eu par le passé. Je dois améliorer mes points et je verrai où le chemin me mènera.

Quel est votre programme jusqu'à la cérémonie de clôture dimanche?

On va essayer de pouvoir s'entraîner encore une ou deux fois. Sinon, on va peut-être assister à d'autres événements sportifs. Avant de rentrer, le 21 février, on aimerait bien aller voir une épreuve de biathlon et les compétitions de bobsleigh sont juste à côté de notre logement.

(Recueilli par Nicolas Grellier)