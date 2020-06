Zanardi dans un état grave, émotion en Italie

Extrêmement respecté et populaire en Italie, Zanardi était samedi matin à la Une des trois quotidiens sportifs du pays, alors même que le championnat de football devait reprendre dans la soirée après plus de trois mois d'interruption. "Le drame d'Alex", titrait ainsi la Gazzetta dello Sport en pleine page. "Non Alex, non !", écrivait de son côté le Corriere dello Sport, alors que Tuttosport titrait "Alex, Italie !" Zanardi, 53 ans, a été très gravement touché à la tête lors d'un accident vendredi aux commandes de son vélo à mains, alors qu'il participait à une course en Toscane.

Selon Mario Valentini, entraîneur de l'équipe d'Italie de cyclisme handisport, il a perdu le contrôle de son vélo et fait "deux tonneaux" avant de percuter un camion qui arrivait dans l'autre sens. Une enquête a été ouverte, notamment sur les conditions d'organisation de l'évènement, et le chauffeur du poids-lourd a déjà été entendu, selon la chaîne italienne Sky. Selon son avocat, il a été soumis à des tests d'alcoolémie et de prise de produits stupéfiants qui se sont révélés négatifs.

Nombreuses fractures

Dans l'après-midi de samedi, le Dr Sabino Scolletta, responsable des Urgences de l'hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne, où le champion italien a été admis en soins intensifs puis opéré pendant près de trois heures vendredi, a expliqué que Zanardi était dans un "état stable". "Le tableau clinique est bon dans l'ensemble, même s'il reste grave au plan neurologique", a-t-il déclaré, évoquant également des "lésions oculaires" et ajoutant que l'athlète resterait en coma artificiel "au moins pour les prochaines 48 heures".

Dans la matinée, l'hôpital avait fait savoir que Zanardi était "intubé et sous respiration artificielle"."Il est arrivé chez nous avec un important traumatisme crano-facial. Concrètement, tous les os de la face sont fracturés. Il a aussi des fractures des deux faces de l'os frontal", a expliqué Giuseppe Oliveri, le neuro-chirurgien qui l'a opéré. "Pour le moment, nous ne parlons pas de son état neurologique. C'est quelque chose que nous verrons plus tard, quand il se réveillera et s'il se réveille", a-t-il ajouté, précisant que le champion était en coma artificiel. "La situation du patient est grave, c'est à dire qu'il peut aussi mourir. Dans ce genre de cas, les améliorations sont lentes, alors que l'aggravation peut être brutale", a encore déclaré le médecin.

"Ne renonce pas"

De très nombreux sportifs, artistes et hommes ou femmes politiques ont envoyé des messages de soutien à celui qui avait été amputé des deux jambes en 2001 après un terrible accident lors d'une course automobile du championnat IndyCar sur le circuit allemand du Lausitzring. "Courage Alex, ne renonce pas. Toute l'Italie lutte avec toi", a ainsi écrit le chef du gouvernement Giuseppe Conte. "Lutte comme tu sais le faire, Alex. Tu es un très grand, courage", a de son côté tweeté en italien Charles Leclerc, le pilote monégasque de l'écurie de F1 Ferrari. "Courage Alex. Putain, maintenant tu dois tout donner", a pour sa part écrit la nageuse Federica Pellegrini, l'une des plus grandes stars du sport italien.

Le leader d'extrême-droite et ancien homme fort du gouvernement Matteo Salvini, l'ex-Premier ministre Matteo Renzi, l'ancien footballeur Alessandro Del Piero ou le sélectionneur de la Nazionale Roberto Mancini ont eux aussi posté des messages d'encouragement à Zanardi. Véritable porte-drapeau du handisport dans le monde entier, Zanardi a obtenu après son accident de 2001 quatre médailles d'or et deux médailles d'argent aux Jeux Paralympiques de 2012 et 2016, ajoutées à dix titres mondiaux, tous conquis sur un vélo à main.

(L'essentiel / AFP)