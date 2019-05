Les premiers sportifs sur la ligne de départ

Ce mardi, les choses deviendront sérieuses pour les athlètes qui défendront les couleurs du Luxembourg en judo et en natation lors des Jeux des Petits États d'Europe. Au terme de la première journée de compétition au Monténégro, on connaîtra les résultats des 21 premières épreuves, le Luxembourg prenant part à 18 d'entre elles.

À partir de 16h, les athlètes masculins et féminins concourront en natation dans les épreuves de 100 mètres nage libre, le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse, le 200 mètres quatre nages et dans le relais 4 x 100 mètres nage libre. De plus, on découvrira les résultats dans les épreuves du 800 mètres nage libre féminin et du 1 500 mètres nage libre masculin. Raphaël Stacchiotti, Monique Olivier, Pit Brandenburger et Julien Henx figureront, entre autres, sur la ligne du départ.

En judo, les représentants du Luxembourg se disputeront le titre à partir de 10h dans trois des cinq catégories de poids. Andrea Fritsch et Tom Schmit combattront dans la catégorie hommes jusqu'à 66 kg, Claudio Nunes dos Santos dans celle allant jusqu'à 73 kg et Denis Barboni et Nick Kunnert dans celle jusqu'à 90 kg. Chez les dames, Kim Eiden et Telma Marins concourent dans la catégorie jusqu'à 52 kg et on retrouvera Monique Kedinger dans la catégorie jusqu'à 78 kg.

Tableau des médailles JPEE 2019

1 AND 0 0 0 0

2 CYP 0 0 0 0

3 ISL 0 0 0 0

4 LIE 0 0 0 0

5 LUX 0 0 0 0

6 MLT 0 0 0 0

7 MNE 0 0 0 0

8 MON 0 0 0 0

9 SMR 0 0 0 0

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)