Max Verstappen s'impose face à Hamilton

Si c'est la première fois en cinq courses en 2020 que les Mercedes sont battues, Lewis Hamilton conserve la tête du championnat du monde avec 30 points d'avance. Mais son coéquipier Valtteri Bottas, qui a terminé 3e dimanche, se fait passer par Verstappen pour la 2e place du classement provisoire.

«Je ne l'ai pas vu venir», a affirmé le pilote néerlandais de 22 ans qui remporte ainsi sa 9e victoire en Formule 1. Il a terminé avec plus de 11 secondes d'avance sur le sextuple champion du monde et a contrôlé la course grâce à un meilleur choix de pneus, les siens s'étant moins usés pendant la course que ceux des Mercedes.

Victoire Verstappen, très reconnaissant envers son écurie à la radio, devant les deux Mercedes.

Symbole de la meilleure tactique suivie par l'écurie autrichienne motorisée par Honda, l'ingénieur de course de Max Verstappen est monté sur le podium à ses côtés pour recevoir le trophée du constructeur vainqueur.

Lewis Hamilton a pour sa part indiqué que la dégradation de ses propres pneus l'avait surpris et qu'il n'en connaissait pas la cause. Il avait gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine dernière, disputé sur cette même piste de Silverstone, sur trois roues après avoir crevé dans le dernier tour.

Bottas avait également crevé et ces déboires ont sans doute incité Mercedes à observer ce dimanche une plus grande prudence.

Leclerc bon quatrième

Charles Leclerc (Ferrari) s'est lui emparé de la 4e place, le Monégasque n'effectuant qu'un seul arrêt au stand pour changer de pneus alors que les trois premiers en ont effectué deux.

Disputée sous un temps chaud et assez venteux, la course a été rythmée par les arrêts au stand. Bottas, parti en pole position, s'est emparé de la tête de la course dans les premiers tours mais a dû la laisser à Verstappen en s'arrêtant avant lui pour changer de pneus. C'est ensuite Hamilton qui a tenté de disputer au jeune Néerlandais la victoire mais sans succès en raison de l'usure plus importante de ses gommes.

Signe de sa décontraction, Verstappen s'est permis dans les derniers tours de la course de plaisanter avec son ingénieur, lui rappelant de boire et de se laver les mains. Comme tous ceux disputés précédemment, ce 5e Grand Prix de la saison s'est tenu à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

La prochaine course prévue est le Grand Prix d'Espagne, qui se tiendra à Barcelone le week-end prochain, également sans spectateurs.

