Neymar s'est résigné à rester à Paris cette saison

Selon le journal L'Equipe et la presse espagnole samedi soir, l'attaquant brésilien Neymar, joueur phare du PSG, renoncerait à son transfert au FC Barcelone et a fait part de sa décision à son entourage.

«L'entourage de l'attaquant du PSG a informé les deux clubs de sa décision de terminer la saison actuelle à Paris», écrit le quotidien sportif français sur son site internet. «Constatant l'incapacité de finaliser un retour au FC Barcelone malgré des négociations à rallonge, Neymar a annoncé à ses proches, ce samedi soir, sa décision de stopper les discussions», ajoute L'Equipe.

«L'entourage de Neymar l'admet: c'est fini», assurait «Mundo Deportivo» un peu plus tôt, en Espagne. La «telenovela» Neymar a tenu en haleine la planète foot tout l'été. Vendredi soir, le directeur sportif du PSG Leonardo expliquait qu'il n'y avait «pas d'accord. Ça dépend de Barcelone», en indiquant que la seule offre écrite des Catalans, soumise mardi, ne répondait pas aux exigences parisiennes.

Il pointait aussi du doigt une relation «compliquée» avec le joueur brésilien ces dernières semaines. Car «Ney» voulait à tout prix s'en aller. Selon le quotidien espagnol Sport, il aurait même proposé pendant les négociations de mettre la main à la poche (20 millions d'euros...) pour partir.

Et il n'a pas franchement essayé de conserver de bonnes relations avec les supporters parisiens. L'attaquant de 27 ans avait fait fort dans ses déclarations en affirmant mi-juillet qu'un des meilleur souvenirs de sa carrière restait la «remontada» du Barça contre le PSG, son employeur actuel... «Quand nous avons marqué le sixième but, je n'avais jamais ressenti ça avant... C'était incroyable!».

Supporters déçus

S'il reste bel et bien, la tâche s'annonce difficile pour regagner la confiance des supporters, froissés voire exaspérés par ce que beaucoup considèrent comme des caprices de star. Début août, lors du match de reprise contre Nîmes, les ultras parisiens avaient lancé des messages sans équivoque et insultants à l'égard de leur ex-coqueluche: «Casse-toi!» et «Fils de pute».

Depuis son arrivée en provenance du Barça contre 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire - il n'a disputé que 58 matches pour 51 buts et laisse un grand sentiment d'inachevé dans la capitale, qui a échoué loin de ses immenses objectifs. Les deux Ligue 1 gagnées sont bien loin de faire oublier les piteuses éliminations en 8es de la Champions League, par le Real Madrid en 2018 puis Manchester United en 2019.

Des départs

En attendant, le PSG n'en a pas fini avec le mercato. Le gardien du Real Madrid Keylor Navas est dans le viseur, alors qu'Alphonse Areola prendrait le chemin inverse en se rendant dans le club espagnol.

Son absence à Metz vendredi soir a laissé peu de doutes sur son départ. «Il ne se sentait pas de jouer parce qu'il y a des négociations. J'ai été surpris, mais on a respecté», a expliqué Leonardo.

Navas devrait arriver au poste de No 1, après un an d'alternance ratée entre Gianluigi Buffon (reparti à la Juventus Turin) et Areola. Mais il reste à prouver au Costaricien, qui a perdu sa place de titulaire face à Thibaut Courtois après avoir remporté trois Champions League, qu'il peut faire son nid à un poste maudit à Paris ces dernières années. Les dirigeants parisiens sont aussi en quête d'un gardien No 2, et c'est le nom du portier de Séville Sergio Rico qui revient dans la presse.

